Смерть в Подмосковье солдат от пневмонии проверяет военная прокуратура

В Московской области военные прокуроры проводят проверку в связи со смертью от атипичной пневмонии четырех военнослужащих в госпиталях. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

К настоящему времени уже установлено, что заболеванию военнослужащих в Московском регионе способствовали нарушения со стороны командования воинских частей, где проходили военную службу скончавшиеся военнослужащие. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры Российской Федерации, передает gazeta.ru.

Военные прокуроры внесли в адрес полномочного командования представление, в котором потребовали незамедлительно принять меры к устранению нарушений закона. Должностным лицам этих войсковых частей объявлено предостережение.

"АН" писали, что накануне в Минобороны признали факты смерти в декабре 2012-го - январе 2013 года четырех военнослужащих Западного военного округа, болевших вирусно-бактериальной пневмонией. На брифинге и.о. начальника Главного военно-медицинского Управления МО РФ сообщил, что такой пневмонией военнослужащие России больше не болеют.