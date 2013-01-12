700 военнослужащих БалтФлота смогут купить жильё по военной ипотеке в 2013 г.

В 2013 около 700 военнослужащих Балтийского флота получат право на приобретение постоянного жилья по накопительно-ипотечной системе. В эту категорию входят офицеры-выпускники военных вузов Министерства обороны РФ 2010 г., а также военнослужащие по контракту, у которых в 2013 г. истекает 3 года со дня вступления в программу НИС.

С начала действия программы НИС офицеры и военнослужащие по контракту БФ приобрели более 1,6 тыс. жилых помещений в Калининградской области, из них в 2012 году - более 600. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа на официальном сайте Минобороны РФ.

"Регион по-прежнему входит в пятерку лидеров по количеству приобретаемого жилья участниками НИС, уступая лишь Московской, Ленинградской, Ростовской областям и Краснодарскому краю. В настоящее время в Калининградской области по программе "Военная ипотека" работают 10 кредитных организаций", - отмечает военное ведомство.

Повышается и качество приобретаемого жилья. Так, средняя площадь приобретаемой квартиры в регионе по военной ипотеке в текущем году составила 67,2 м2. Военнослужащие предпочитают покупать квартиры в новых домах, построенных по современным технологиям.

Развитию НИС в регионе способствует сведение к минимуму сопутствующих расходов, увеличение числа кредитных организаций, а также сокращение сроков оформления документов, необходимых для приобретения жилья.

Для участников системы намного упрощен доступ к личным сведениям, утверждается в пресс-релизе. Теперь данные о выписанных свидетельствах о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа и сведения о подписании соответствующих договоров можно уточнить в разделе "Личная информация" на официальном сайте ФГКУ "Росвоенипотека". А в обозримом будущем на сайте планируется открыть личные кабинеты на каждого участника НИС, через которые военнослужащие смогут оперативно получать информацию об индивидуальных накоплениях.