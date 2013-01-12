В июле этого года на "Севмаше" в Северодвинске будет заложен пятый стратегический ракетный подводный крейсер "Александр Суворов" усовершенствованного проекта 955А /шифр "Борей- А"/, а уже в ноябре - шестой - "Михаил Кутузов".

Пока это рабочие названия.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 10 января после участия в церемонии приема в состав ВМФ России головного стратегического ракетного подводного крейсера "Юрий Долгорукий" проекта 955 /шифр "Борей"/ в Северодвинске заявил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружения-2020 российский ВМФ получит вслед за этой атомной подлодкой еще семь стратегических ракетных АПЛ класса "Борей" и семь многоцелевых подлодок класса "Ясень", сообщает ИТАР-ТАСС. В тот же день в ходе беседы с экипажем "Юрия Долгорукого" министр обороны сообщил, что строительство "Бореев" будет вестись с опережением графика и ВМФ получит еще семь стратегических подлодок этого класса до 2018 года.