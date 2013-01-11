Десантники покажут возможности автоматизированной системы управления

В наступившем году приоритетной задачей для ВДВ РФ является участие в белорусско-российском оперативно-стратегическом учении "Запад-2013". К участию в нем будут привлечены два воздушно-десантных соединения и отдельный полк спецназначения ВДВ.

При разработке замысла маневров "Запад-2013" учитывались новейшие подходы к применению войск, особенности и характер последних военных конфликтов. Практические действия вооруженных сил в ходе учений планируется отрабатывать на полигонах двух стран. Для отработки совместных действий вооруженных сил будут задействованы белорусские полигоны. Министерства обороны Беларуси и России рассчитывают на учениях отработать широкий спектр вопросов обеспечения безопасности Союзного государства.

В рамках этих стратегических маневров в сентябре 2013 г. состоится учение ОДКБ "Взаимодействие-2013", где российские Вооруженные Силы будут представлять ивановская воздушно-десантная дивизия и ульяновская десантно-штурмовая бригада, организационно входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования.

Кроме "Запада-2013", в наступившем году будут проведены два командно-штабных учения Воздушно-десантных войск России. На одном из них комиссии Минобороны России продемонстрируют возможности автоматизированной системы управления войсками "Андромеда-Д".

"На сегодняшний день все испытания данной системы завершены, и началось оснащение данной АСУ соединений и частей ВДВ, в первую очередь, 98-й воздушно-десантной и 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизий", - отметил начальник штаба - первый замком ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов, передала в пятницу пресс-служба Миноброны РФ.

Особое внимание будет уделено командно-штабному учению с тульским соединением ВДВ, где впервые будут проведена апробация нововведений в применении оперативного воздушного десанта.