В военные части России на борьбу с пневмонией направили сотню врачей

В Западный военный округ направлен 51 специалист из Военно-медицинской академии, а также ведущих военных госпиталей, в Центральный военный округ - 34, Восточный военный округ - 11, в Южный военный округ - 15.

Их направили в госпитали, где есть проблемы с лечением военнослужащих. Об этом в пятницу сообщил и.о. начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России полковник медицинской службы Александр Климов, на брифинге, главной темой которого стало состояние эпидемиологической обстановки в воинских частях, где были зафиксированы факты заболеваний вирусно-бактериальной пневмонией, передает пресс-служба МО РФ.

Климов заявил комментируя 4 случая смерти военнослужащих от этой болезни в Подмосковье, что в Российской армии больше нет военнослужащих с тяжелой формой пневмонии. Он сообщил, что в населенном пункте Анастасьевка, где находится крупный учебный центр, с 17 декабря 2012 года по 9 января 2013 года было госпитализировано порядка 260 человек с различными простудными заболеваниями.

"В настоящее время в госпитале на лечении остаются 170 военнослужащих. Случаев тяжелого течения болезни не зафиксировано", - констатировал представитель военной медицины.

Примерно в это же время в лечебные учреждения Омского гарнизона на лечение поступили 20 курсантов. В Елани, где также находится большой учебный центр, с 1 про 10 января были госпитализированы 216 военнослужащих. Общее число военнослужащих, проходящих здесь службу, составляет более 15 тыс. человек.



"Больные пневмонией есть практически во всех госпиталях, что при экстремальных условиях нынешней зимы наблюдается также и во многих гражданских больницах", - отметил Александр Климов.

"АН" писали, что военнослужащие скончались от атипичной пневмонии в госпитале в Подольске в конце декабря 2012 года - начале января этого года. Все они поступили в больницу из разных частей Западного военного округа.

По словам и.о. начальника ГВМУ Минобороны, медики уже определили аденовирус, который стал причиной заболевания.

Ранее пресс-служба Минобороны подтвердила смерть солдат. В ведомстве отметили, что медики сделали все возможное, чтобы сохранить жизни заболевших.