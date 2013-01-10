До 2020 года на закупку кораблей для ВМФ выделят большую сумму

В четверг в Североморске президент России Владимир Путин сообщил на видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу, что до 2020 года на закупку кораблей для Военно-морского флота России будет выделено 4 триллиона рублей.

Владимир Путин сказал, что "обновление флота — один из важнейших приоритетов всей нашей работы по укреплению Вооруженных сил. В рамках госпрограммы вооружений до 2020 года на создание современных сбалансированных подводных и надводных группировок выделяется более 4 триллионов рублей".

По его словам, до 2020 года в состав ВМФ, помимо 8 подводных лодок стратегического назначения проекта "Борей", войдет и 8 многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень", "также будут строиться многоцелевые дизельные подводные лодки". Президент отметил, что ключевым исполнителем заказа станет предприятие оборонно-промышленного комплекса "Севмаш", передают интернет-СМИ.

Напомним, ранее российская пресса сообщала, что "Севмашу" и "Оборонсервису" в 2012 году министерство обороны выставило претензии на 14,5 млрд рублей.