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АПЛ «Юрий Долгорукий» приняли в состав ВМФ РФ

10 января 2013, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

АПЛ «Юрий Долгорукий» приняли в состав ВМФ РФ

Головной стратегический ракетный подводный крейсер проекта 955 «Юрий Долгорукий» в четверг, 10 января, принят в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в торжественной церемонии приема АПЛ «Юрий Долгорукий» в состав ВМФ.

Мероприятие прошло на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
На крейсере подняли Андреевский флаг.

Перед церемонией вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонку, пошутил в своем блоге: «Дрожите, буржуи! Кирдык вам!».  Рогозин напомнил: «Прежде чем войти в состав флота, «Юрию Долгорукому» как головной лодке проекта «Борей» пришлось несколько лет поработать стендом-полигоном для испытания нового стратегического ядерного оружия («Булава») и ряда систем и агрегатов, которые будут установлены на будущих его «меньших братьях» – АПЛ проекта 955, способных остудить агрессивный жар любого мирового авантюриста. Сегодня оборонно-промышленный комплекс страны окончательно передает этот первый «Борей» под флаг нашего Военно-морского флота. Слава России!».

АПЛ «Юрий Долгорукий» была спроектирована Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» и заложена на Севмаше в 1996 году.

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