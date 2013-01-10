ВВС РФ попросили Шойгу возобновить создание самолета Ил-112

Главкомат Военно-воздушных сил России представил накануне Нового года главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу обоснование для возобновления проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-112.

Источник в ВВС РФ сообщил, что турбовинтовой Ил-112 нельзя сейчас назвать идеальным, но в процессе доработки он должен приблизиться к идеалу.

Авиаторы предлагают министру решить этот вопрос совместно с оборонным вице-премьером Дмитрием Рогозиным, пишет газета «Известия».

Напомним, работы Ил-112 заморожены по распоряжению в то время министра обороны Анатолия Сердюкова в 2009 году. Основной причиной называлась нехватка финансовых средств, но были и претензии технического плана. Например, оба двигателя вместо заявленных 3,5 тысяч л.с. выдали всего около 2,8 тысяч.

Проект считался перспективным и вполне проработанным. В течение четырех лет (2003–2007) ОАО «Авиакомплекс имени Ильюшина» подготовил конструкторскую документацию на 90%, а документацию по дополнительному оборудованию (транспортеры, лебедки и т.д.) — на 10%.