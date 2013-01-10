Шойгу распорядился выплатить генералам миллионные премии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился выплатить премии ряду представителей высшего командного состава Российской Армии по итогам года. На Новый год главкомы, командующие родами войск и заместители главы Минобороны получили премии в размере от 1 до 3 миллионов рублей.

В аппарате министра обороны информацию о премировании подтвердили. Но порядок сумм комментировать отказались. Источники газеты «Известия» сообщили на условиях анонимности, что размер выплат не является рекордным для исполнительной власти.

Премии примерно в таких же размерах под Новый год якобы получили управленцы высшего звена и в других ведомствах.

В пресс-службе Министерства обороны прокомментировали, что денежные суммы собраны, благодаря экономии. Расходы на дополнительное материальное стимулирование осуществляются за счет экономии бюджетных средств в результате сокращения численности личного состава Вооруженных Сил.

Практика премирования в Минобороны была и до Шойгу. Но в 2011 году ее официально отменил бывший министр обороны Анатолий Сердюков.