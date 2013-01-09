//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Армия

Владимир Путин назначил нового замминистра обороны

9 января 2013, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин назначил нового замминистра обороны

Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Юрия Садовенко заместителем Министра обороны – руководителем Аппарата Министра обороны.

В Президентском Указе «О заместителе Министра обороны Российской Федерации – руководителе Аппарата Министра обороны Российской Федерации» говорится: «Назначить генерал-лейтенанта Садовенко Юрия Эдуардовича заместителем Министра обороны Российской Федерации – руководителем Аппарата Министра обороны Российской Федерации».

Напомним, кадровые изменения в Минобороны РФ начались после отставки Анатолия Сердюкова. Министром обороны глава государства назначил Сергея Шойгу.

В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил еще главе Министерства обороны России Анатолию Сердюкову оказывать полное содействию следствию в деле «Оборонсервиса».

Через месяц  официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков причастен к делу по отчуждению недвижимого имущества «Оборонсервиса»

Сегодня стало известно, что в деле о многомиллиардных хищениях в Минобороны помимо высокопоставленных чиновников оказались замешаны крупные российские компании.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Говорят, что...

Англичане мечтают ездить в США по железной дороге через Россию

Англичане мечтают ездить в США по железной дороге через Россию

Несмотря на очень напряжённые отношения между Великобританией и Россией, английские СМИ уделили много внимания открытию Амуро-Якутской железнодорожной магистрали – новой крупной железной дороги в Сибири. Она начинается от Транссиба и доходит до ­Якутска.

//В мире

Пушков отреагировал на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США

Пушков отреагировал на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США

Российский сенатор Алексей Пушков накануне вечером отреагировал на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео о том, что Россия несколько раз вмешивалась в американские выборы.

//Общество

С начала года в РФ предотвратили 17 терактов

С начала года в РФ предотвратили 17 терактов

Во вторник, 30 июля, стало известно, что в России были предотвращены семнадцать терактов. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

//Общество

Крым − «музей под открытым небом»!

Крым − «музей под открытым небом»!

Крым с первого взгляда удивляет, вдохновляет и влюбляет. Какая флора, климат и, конечно же, бескрайнее море! Крым, как говорил Грибоедов, «изумительная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий».

//Общество

В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

Количество проблемных объектов долевого строительства за полгода возросло в России в два раза - с 894 до 1845. Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал об увеличении на шесть тысяч числа обманутых дольщиков.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Медики назвали пять устаревшх лекарственных препаратов, от которых желательно отказаться

Медики назвали пять устаревшх лекарственных препаратов, от которых желательно отказаться

Ученые разрабатывают новые лекарственные препараты, обладающие более эффективным действием. Но люди зачастую пользуются препаратами, у которых появились современные аналоги с более щадящим действием.

//Общество

В России могут заблокировать BlaBlaCar

В России могут заблокировать BlaBlaCar

В России могут заблокировать BlaBlaCar. Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов хотят закрыть из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками.

//Шоу-бизнес

Что известно о новой возлюбленной актера Александра Петрова

Что известно о новой возлюбленной актера Александра Петрова

Актер Александр Петров начал встречатся с 24-летней Стасей Милославской. Петров - жених завидный: молодой, красивый, талантливый, популярный. В 2013 году Стася поступила в Школу-студию МХАТ.

//В мире

МВД Молдавии объявило мужа певицы Жасмин в международный розыск

МВД Молдавии объявило мужа певицы Жасмин в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата, супруга известной российской певицы Жасмин Илана Шора. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе ведомства.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Экономика

Дмитрий Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Дмитрий Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое не позволит необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям.

//Здоровье

Чистим зубы в правильное время

Чистим зубы в правильное время

Большинство людей знают, что нужно чистить зубы каждый день, и не реже чем 2 раза. Однако знать – это одно, а выполняют это правило на практике далеко не все. Это ведёт к тому, что здоровье зубов ухудшается и приходится идти к стоматологу. Сколько же раз в день надо выполнять эту гигиеническую процедуру?

//Здоровье

Береги грудь смолоду

Береги грудь смолоду

РАК молочной железы развивается постепенно. Врачи выделяют следующие стадии рака молочной железы. Рак – коварное заболевание, которое на ранних стадиях (нулевая, первая и вторая) никак не проявляет себя. Но есть признаки рака молочной железы, которые должны настораживать.

//Здоровье

Бревно в глазу или соринка?

Бревно в глазу или соринка?

Глазной травматизм довольно частое явление. Признаки наличия в глазу постороннего предмета могут варьировать от небольшого дискомфорта до невыносимой боли. Большинство поверхностно расположенных частиц удаляются из глаз в результате моргания и повышенного слезоотделения.

//Общество

Денег нет, но вы держитесь!

Денег нет, но вы держитесь!

Главная задача ландшафтного дизайна – создание гармонии для человека, дать нам возможность в эпоху урбанизации дотянуться до природы. Кроме знаний в области архитектуры и ботаники при создании объектов этого вида искусства дизайнеры применяют знания и в области истории культуры и философии

//Общество

В Сочи обнаружили гигантских летающих тараканов

В Сочи обнаружили гигантских летающих тараканов

Специалисты обнаружили в Сочи больших американских тараканов, которые являются одними из крупнейших на планете. Эксперты считают, что у насекомых есть все шансы обжиться на побережье Чёрного моря.

//Спорт

Пять медалей Рылова

Пять медалей Рылова

Больше всего медалей в Кванджу из россиян завоевал Евгений Рылов – сразу 5 штук! Золото, 3 серебра и 1 бронзу. Евгений выиграл, как и два года назад, фирменный заплыв на 200 м на спине. Взял серебро на 100 м и 50 м, а также ударно выступил в двух эстафетах

//Спорт

Ефимова ломает взглядом

Ефимова ломает взглядом

Юлия Ефимова завоевала уже 17 медалей чемпионата мира. А из Кванджу наша прославленная брассистка везёт золото, серебро и бронзу. Такого количества медалей нет ни у одного нашего пловца в истории. Ефимова выступает с 2009 года, уже 10 лет. За её плечами – 6 ЧМ!

//Спорт

Россия поплыла. К победам

Россия поплыла. К победам

Сборная России заняла 3-е место на ЧМ по водным видам спорта в корейском городе Кванджу, выиграв 30 медалей. Ничего необычного – Китай с США нас и раньше обгоняли. Но повод для гордости всё равно есть. Всего на турнире представлено 6 видов спорта, но только в 2-х мы завоевали золото.

//Спорт

Кто на новенькую?

Кто на новенькую?

За последние двадцать лет россиянки заслужили славу самых красивых теннисисток в мире. Анна Курникова, Мария Кириленко, Елена Дементьева и, наконец, Мария Шарапова. В нулевые эта четвёрка див была у всех на слуху. Но всё хорошее имеет привычку заканчиваться. 

//Политика

На Украине призвали создать оружие, способное "достать" Москву и Петербург

На Украине призвали создать оружие, способное "достать" Москву и Петербург

Украине необходимо разработать и взять на вооружение такие ракеты, которые были бы способны поражать цели в России. Такое мнение выразил ветеран СБУ генерал-лейтенант Василий Богдан.

//Спорт

Опять скандал в «Спартаке»

Опять скандал в «Спартаке»

Не всё ладно в благородном семействе! В тот день, когда родился Фёдор Черенков, другой знаменитый спартаковец Игорь Шалимов решил наехать на главного тренера красно-белых Олега Кононова. И это было безобразно! Но не безобразнее, чем игра самого «Спартака».

//Происшествия

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому после падения с большой высоты

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому после падения с большой высоты

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому после падения с пятнадцати метров. Сообщается, что несчастный случай произошёл недалеко от Генуэзской крепости на улице Морской.

//Общество

Удите с нами

Удите с нами

Русский зоолог и натуралист Леонид Павлович Сабанеев ещё при жизни (1844–1898) стал легендой рыболовной мысли. Оценивать его фундаментальный труд «Жизнь и ловля пресноводных рыб» – дело отчасти бессмысленное: эту потрясающую книгу оценило само время.

//Общество

Сыроедные рецепты здоровья

Сыроедные рецепты здоровья

Книгу «Супервкусные сыроедные рецепты от Евгения Кичигина» раскупили за считаные дни. ИД «Аргументы недели» решил выпустить дополнительный тираж, так что скоро советы эксперта по естественному оздоровлению снова появятся в крупнейших книжных магазинах страны.

//Общество

Плакат объединил патриотов

Плакат объединил патриотов

25 июня в редакции газеты «Аргументы недели» состоялось итоговое заседание жюри конкурса патриотического плаката в соответствии с положением, опубликованным на сайте www.argumenti.ru. Для получения призов с победителями в ближайшее время свяжутся организаторы конкурса.

//Шпионаж

Иранская западня

Иранская западня

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась. США угрожают ударить по Ирану. Мир вновь оказался на грани большой войны. Какую роль в провоцировании конфликта играют американское ЦРУ и спецслужбы Израиля? Об этом «АН» рассказывает специалист по Ближнему Востоку А. Е. СОРОКИН

//Происшествия

Экологи предупреждают, что Россия вскоре может потерять весь промысловый лес

Экологи предупреждают, что Россия вскоре может потерять весь промысловый лес

Российские экологи считают, что если лесные пожары будут продолжаться в тех же масштабах, то уже через десять лет страна может полностью потерять запасы промыслового леса, включая ценные породы деревьев.

//Новости партнеров

//Город М

«Завтраки» монорельса

«Завтраки» монорельса

Власти Москвы вынесли своё промежуточное решение по монорельсу. Жители близлежащих районов, которые используют его чтобы доехать до работы, уже сбились со счёта, в который раз это уже происходит. Чиновники раз в полгода заводят разговор о судьбе монорельса, однако воз и ныне там

//Происшествия

В Самаре полыхают два частных дома на площади почти 2 тысячи квадратов

В Самаре полыхают два частных дома на площади почти 2 тысячи квадратов

В Самаре вечером 30 июля начался крупный пожар в районе улицы Авроры, недалеко от Южного моста. Горят частные дома. Очевидцы с места событий рассказывают, что огонь и дым заметно издалека.

//Город М

«Дружба народов» и «Каменный цветок» стали крепче

«Дружба народов» и «Каменный цветок» стали крепче

1 августа ВДНХ отмечает своё 80-летие. В течение четырёх дней, с 1 по 4 августа, на территории выставочного комплекса пройдёт более 50 культурных событий. За рекордно короткий срок произошла масштабная реконструкция одного из самых значимых объектов столицы.

//Общество

Народный любимец и футболист

Народный любимец и футболист

25 июля лучшему футболисту СССР 1983 и 1989 гг. спартаковцу Фёдору Черенкову исполнилось бы 60 лет. В этот день его одноклубники, ветераны, тренерский штаб и руководство посетили могилу этого игрока и человека. Коллеги отдавали ему должное, несмотря на соперничество на поле

//В мире

Украинский политик назвал бутафорией нацеленность Киева на вступление в НАТО и ЕС

Украинский политик назвал бутафорией нацеленность Киева на вступление в НАТО и ЕС

На Украине член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что курс страны на членство в НАТО и ЕС является бутафорией. По его словам, власти в первую очередь должны решать более насущные вопросы.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Новости СМИ2

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Общество

Михаил Мишустин: проект «ПРОдвижение доказал свою эффективность»

Михаил Мишустин: проект «ПРОдвижение доказал свою эффективность»

Проект является продолжением конкурса «Лидеры России», в котором наставниками выступили министр финансов РФ и глава налоговой службы.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Экономика

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Политика

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

//Новости МирТесен

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Шоу-бизнес

Дочь Брюса Ли расстроило, как Тарантино представил её отца в новом фильме

Дочь Брюса Ли расстроило, как Тарантино представил её отца в новом фильме

Шеннон Ли призналась, что фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» произвёл на неё двоякое впечатление. Она призналась, что её очень расстроило, как режиссёр показал её отца Брюса Ли.

//В мире

Трамп пообещал Китаю ужесточение условий торговли

Трамп пообещал Китаю ужесточение условий торговли

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на выборах в 2020 году соглашение по торговле не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Здоровье

Учёные определили, чем отличается "женская" астма от "мужской"

Учёные определили, чем отличается "женская" астма от "мужской"

Учёные из университета Тампере в Финляндии определили, что астма по-разному протекает у мужчин и женщин. По словам исследователей, причиной этому является гормональный фактор.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
4

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
5

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры