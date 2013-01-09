Владимир Путин назначил нового замминистра обороны

Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Юрия Садовенко заместителем Министра обороны – руководителем Аппарата Министра обороны.

В Президентском Указе «О заместителе Министра обороны Российской Федерации – руководителе Аппарата Министра обороны Российской Федерации» говорится: «Назначить генерал-лейтенанта Садовенко Юрия Эдуардовича заместителем Министра обороны Российской Федерации – руководителем Аппарата Министра обороны Российской Федерации».

Напомним, кадровые изменения в Минобороны РФ начались после отставки Анатолия Сердюкова. Министром обороны глава государства назначил Сергея Шойгу.

В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил еще главе Министерства обороны России Анатолию Сердюкову оказывать полное содействию следствию в деле «Оборонсервиса».

Через месяц официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков причастен к делу по отчуждению недвижимого имущества «Оборонсервиса»

Сегодня стало известно, что в деле о многомиллиардных хищениях в Минобороны помимо высокопоставленных чиновников оказались замешаны крупные российские компании.