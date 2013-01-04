Строительство единой системы базирования ВМФ завершится к 2021 году

До конца 2020 года будут завершены работы по строительству единой комплексной системы базирования ВМФ РФ: атомных подводных лодок (АПЛ) и новых крупных надводных кораблей, включая вертолетоносцы типа "Мистраль".

Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

В сообщении военного ведомства говорится, что "в период 2013-2020 годов основные усилия будут направлены на поддержание и восстановление технического состояния причального фронта и береговой обеспечивающей инфраструктуры в ходе оптимизации пунктов базирования всех флотов и Каспийской флотилии… Должна быть создана единая комплексная система базирования атомных подводных лодок, десантно-вертолетных кораблей-доков и других надводных кораблей большого водоизмещения нового поколения в основных и оперативных пунктах базирования".

Минобороны РФ также сообщает, что в этот же период будет завершено создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ: "В ходе строительства и развития системы базирования, предполагается создать единую систему обеспечения базирования авианосных кораблей и авиагрупп корабельной авиации (пилотируемых и беспилотных авиационных комплексов) морских авианесущих комплексов. Предусматривается также осуществить модернизацию и оснащение пунктов базирования наземными комплексами автоматизированного (роботизированного) обеспечения энергосредами, пополнения оружия, запасов и материальных средств".

Ранее начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Татаринов сообщал, что такие работы ведутся, в частности, на территории Мурманской области, Камчатки и Приморья.