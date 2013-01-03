Россия в этом году избавится от устаревших танков

Вооруженные силы России в 2013 году избавятся от устаревших средних танков Т-62, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Министерства обороны.

Разбирать танки начнут после Нового года. Сохранилось около 900 танков Т-62. Все они уже переданы компании "Спецремонт", входящей в холдинг "Оборонсервис", для утилизации. После разборки танков запасные части, включая двигатели, коробки передач и торсионы, будут переданы на склады для хранения. Впоследствии их планируется поставлять на экспорт. Некоторые страны уже заинтересовались покупкой запчастей.

Приказом на вооружении и довольствии остались только модернизированные и новые танки Т-72 и Т-90, а также Т-80. В перспективе машины планируется заменить новыми танками на базе единой платформы "Армата".

Т-62 был создан на базе танка Т-55 в конце 1950-х годов. Его серийное производство велось с 1961-го по 1975 год. Машина имеет стальную катаную и литую гомогенную броню, а модернизированные версии Т-62МВ оснащались также и динамической защитой. Танк вооружен гладкоствольной пушкой 2А20 калибра 115-миллиметров, а также пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра. Т-62 может развивать скорость до 50 километров в час, а запас его хода по шоссе составляет около 500 километров.