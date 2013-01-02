Учения межфлотской группировки ВМФ РФ пройдут в конце января

В управлении пресс-службы и информации Минобороны России сегодня сообщили о предстоящих в конце января массовых учениях ВМФ РФ.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в акваториях Средиземного и Черного морей пройдут учения межфлотской группировки ВМФ России с привлечением сил Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

По данным военного ведомства, основной целью учений является отработка вопросов создания межвидовой группировки сил (войск) за пределами Российской Федерации, планирования ее применения, а также выполнения совместных действий в составе объединенной группировки ВМФ по единому замыслу. В настоящее время оперативные группы кораблей выдвигаются в назначенные районы проведения учений.