Сергей Шойгу поздравил военнослужащих России с Новым Годом

В 2013 году российским военнослужащим предстоит сделать немало для укрепления обороноспособности страны. Это отметил в новогоднем поздравлении министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

"Главным гарантом обеспечения мира и безопасности нашего Отечества и его граждан были и остаются Вооружённые Силы. Такие Вооружённые Силы, которые в любых условиях смогут выполнить все поставленные перед ними задачи", - говорится в поздравлении главы Минобороны РФ, передает пресс-служба ведомства..

Глава Минобороны пообещал, что в наступающем году продолжится создание профессиональных армии и флота, будет активно развиваться инфраструктура военных городков и проводиться совершенствование учебно-материальной базы воинских частей. Министр отметил, что многое необходимо сделать для приведения в готовность Вооружённые Силы к приёму и эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники, поступающих в армию.

"Уходящий 2012 год запомнится нам прежде всего введением новой системы денежного довольствия военнослужащих. При этом, что особенно важно, впервые за последние годы повышение уровня доходов военнослужащих оказалось напрямую связано с пенсионным обеспечением ветеранов Вооружённых Сил. Год запомнится также и тем, что в 2012 году несколько десятков тысяч семей военнослужащих справили новоселье в собственных квартирах," - напомнил Сергей Шойгу.

Министр поблагодарил весь личный состав ВС РФ за службу Отечеству и пожелал "всем нашим соотечественникам, военнослужащим, ветеранам, создателям и испытателям вооружения и военной техники, вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, высоких достижений в службе и труде на благо нашей великой России!"

"Желаю всем вам мира и согласия!", - подчеркнул Сергей Шойгу.

"АН" писали, что благодаря просьбе Шойгу к мобильным операторам российские военнослужащие смогут бесплатно поздравить родственников с Новым годом.