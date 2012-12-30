Заступила на новогоднее боевое дежурство новая смена Тейковской ракетной дивизии

Ракетный щит России работает без перерывов и выходных. Защитники Отечества будут нести боевое дежурство и во время празднования Нового года. В Ивановской области утром на плацу Тейковской ракетной дивизии проведен торжественный развод.

"Некоторые круглосуточно будут стоять на постах. Я, к сожалению, тоже буду стоять на посту. А для остальных солдат смены будет накрыт сладкий стол с чаем, без спиртного", - рассказал командир группы охраны разведки Тейковской ракетной дивизии Василий Бондаренко, передает ТВЦ.

Предыдущая дежурная смена с поставленными задачами справилась на "отлично". Заняла первое место в ракетной армии.

Свежие расчеты мобильных ракетных комплексов "Тополь-М" и "ЯРС" и другие военнослужащие дивизии, которым выпало дежурить на Новый год, постараются соответствовать. Небольшие подарки Деда Мороза - елочки и тортики - должны немного скрасить пребывание дежурных сил на полевых позициях в праздничные дни.





