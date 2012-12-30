АПЛ «Юрий Долгорукий» cегодня войдет в состав ВМФ РФ

Новейшая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Юрий Долгорукий» сегодня войдет в состав Военно-морского флота Российской Федерации.

Представители ЦКБ «Рубин» сообщили, что торжественная церемония подъема флага и подписания приемо-сдаточного акта атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» — головного корабля проекта 955 «Борей» — состоится в Северодвинске на ОАО «ПО «Севмашпредприятие».

В этот же день. в воскресенье, 30 декабря, будет выведен из стапельного цеха атомный подводный крейсер «Владимир Мономах». В ЦКБ сообщили также, что «после вывода из эллинга корабль будет спущен на воду и приступит к швартовным и ходовым испытаниям».