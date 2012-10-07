Учебно-боевые самолеты нового поколения поступают на вооружение ВВС

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7 октября 2012, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ТВЦ

В ВВС России поступают учебно-боевые самолеты нового поколения - Як-130 - отличающиеся превосходной манёвренностью и современным бортовым оборудованием. Эта модель выбрана в качестве базовой для основной и повышенной подготовки военных летчиков.

Первые 3 Яка накануне отправились в Воронежскую область в Учебный авиационный центр ВВС.

Это исторический момент для иркутского авиазавода. 20 лет здесь ничего не создавали для российских военно-воздушных сил. Теперь же запущено серийное производство.

2-местный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 разработан Конструкторским бюро имени Яковлева. На нем будут обучаться курсанты и повышать квалификацию летчики фронтовой авиации. Яки приходят на смену чешским учебным "Альбатросам", на которых уже более 40 лет готовят пилотов во многих странах мира. Новинку отличает превосходная манёвренность и современный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

"Основное инновационное решение - это наличие репрограммируемой памяти. Возможность моделировать пилотирование различных типов самолетов - это самолеты Су-27, Су-30, МиГ-29 и зарубежные самолеты. То есть на одной машине мы можем обучить летчиков для пилотирования различных видов самолетов. Это главное преимущество", - пояснил гендиректор иркутского авиационного завода Александр Вепрев, передает ТВЦ.

Первая отправка Як-130 на Борисоглебский учебно-авиационный аэродром успешно состоялась. Уже в следующем году, перейдя от теории к практике, курсанты смогут оценить все возможности самолета нового поколения. Управляя Яком в условиях, приближенных к боевой обстановке, они научатся не только пилотировать разные виды самолетов, но и применять различное вооружение типа "воздух-воздух" или "воздух-земля".