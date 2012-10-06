Рогозин: генералам нечего делать на зарубежных выставках

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6 октября 2012, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Российским генералам необходимо запретить посещать зарубежные оборонные выставки, на них надо отправлять делегации представителей промышленности, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Так он прокомментировал ситуацию, когда в течение последнего года представители Минобороны РФ высказывались о необходимости закупок за рубежом той или иной военной техники.

"Генералам надо запретить ездить по этим оборонным выставкам. На них должны ездить делегации генеральных конструкторов, технологов, инженеров, которые должны воспринимать все самое новое, чего у нас нет", - сказал Рогозин в интервью радиостанции Bussiness-FM.



"А генералы должны командовать войсками: в окопах должны быть, а не в Парижах", - заявил зампред правительства РФ.

Он отметил, что Россия заинтересована в трансфере современных технологий, а не готовой продукции.

"Мы даже готовы совместные предприятия создавать с крупнейшими производителями, в том числе вооружений и военной техники, размещать на своей территории - но, как говорят у нас в экономике, с высоким уровнем локализации", - заявил Рогозин.



