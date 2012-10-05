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5 октября 2012, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта wpapers.ru.

В Великобритании коллекция арт-объектов, темой которых стал легендарный автомат Калашникова, от ведущих британских художников была продана с аукциона за $675 тыс. Среди 24 авторов представленных работ были Энтони Гормли и Дэмиен Херст.

Деньги, вырученные на торгах, будут переведены на счет общественной организации "Один день мира" и пойдут на организацию Всемирного дня мира, который по предложения ООН проводится каждый год 21 сентября, передает ИТАР-ТАСС.

Художники, принимавшие участие в арт-проекте под названием AKA Peace, пытались представить советский автомат то как орудие войны, то как символ мира, оперируя принципом "перекуем мечи на орала". Для создания работ организаторы предоставили творцам 24 настоящих автомата Калашникова, часть из которых использовались ранее в военных действиях. При этом одному из деятелей искусства понадобился еще один АК-47, однако купить который ему пришлось за свои деньги.