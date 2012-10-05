Путин и Рахмон договорились о пребывании военной базы РФ в Таджикистане (ВИДЕО)

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5 октября 2012, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Москва и Душанбе договорились продлить пребывание российской военной базы в Таджикистане. Соответствующее соглашение подписано по итогам переговоров президентов двух стран - Владимир Путин и Эмомали Рахмон.



Условия продления пребывания базы "практически безвозмездные", передала пресс-служба Кремля.



Соглашение разработано взамен действующего договора, срок которого истекает в 2014 году. Новое соглашение будет действовать 30 лет - до 2042 года с последующими пятилетними продлениями, сказал помощник главы государства.