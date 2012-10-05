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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Путин и Рахмон договорились о пребывании военной базы РФ в Таджикистане (ВИДЕО)

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы президента РФ
Фото пресс-службы президента РФ

Москва и Душанбе договорились продлить пребывание российской военной базы в Таджикистане. Соответствующее соглашение подписано по итогам переговоров президентов двух стран - Владимир Путин и Эмомали Рахмон.

Условия продления пребывания базы "практически безвозмездные", передала пресс-служба Кремля.

Соглашение разработано взамен действующего договора, срок которого истекает в 2014 году. Новое соглашение будет действовать 30 лет - до 2042 года с последующими пятилетними продлениями, сказал помощник главы государства.

ЛБ

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