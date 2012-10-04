Эксперт: российская оборонка использует западные технологии

//Армия

4 октября 2012, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта radiorus.ru

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов прокомментировал скандал в Соединенных Штатах вокруг ареста подозреваемых в продаже военных технологий в Россию.

"Совершенно очевидно, что мы на протяжении советской истории и постсоветской истории пользовались западной элементной базой, потому что наша отставала. Причем, после развала Союза я боюсь, что наше отставание переросло в хроническое. Поэтому не только наши образцы вооружений, которые поставляются на экспорт, оснащаются западной электроникой, чипами, но и, соответственно, я думаю, и то, чем пользуемся уже мы. Поэтому здесь нет ничего удивительного", - сообщил в прямом эфире "Маяка" в четверг Пухов.

"АН" писали, что МИД РФ прокомментировал в четверг задержание россиян в США.

Напомним, накануне прокуратура нью-йоркского района Бруклин предъявила обвинения подозреваемым в незаконном экспорте военных технологий в Россию, которые, якобы, поставлялись в российские разведывательные и военные учреждения. По утверждению американских следователей, похищенные микросхемы используются при строительстве истребителей "МиГ". Со своей стороны, представители российской самолетостроительной корпорации уже опровергли все обвинения.