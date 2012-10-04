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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

В Самарской области призывник погиб под колесами БТР на полигоне «Рощинский»

4 октября 2012, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Самарской области солдат-срочник в четверг утром погиб под колесами БТР на полигоне «Рощинский».
Около 10.45 мск во время проведения плановых занятий на полигоне призывник при наезде бронетранспортера получил травмы, несовместимые с жизнью.

Военнослужащий по призыву отдельной мотострелковой бригады скончался на месте происшествия.

В настоящее время в соединении работает комиссия Минобороны России. Военные прокуроры выяснят обстоятельства происшествия.

ИЧ

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