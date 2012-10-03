Сердюков утвердил квалификационные требования к военным

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3 октября 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков утвердил квалификационные требования к военнослужащим российской армии. Этот приказ Минобороны станет главным при оценке профессиональных знаний и навыков солдат и офицеров.

«Она необходима не только для понимания — соответствует человек занимаемой должности или нет. От такой оценки напрямую зависит классная квалификация военного. А значит, размер его ежемесячного жалованья», — отмечает «Российская газета»,в которой опубликован документ.

Согласно новому приказу Минобороны, владение навыками исполнения должностных обязанностей и знание некоторых нормативно-правовых актов, например, Конституции РФ и федеральных законов, обязательно как для генерала, так и для рядового. Естественно, по большей части требования к ним разнятся, например, стратегии национальной безопасности и военной доктрины России знать обыкновенному солдату не обязательно. Но офицеры центральных органов управления Минобороны теперь не просто должны, а обязаны знать эти документы, иначе квалификационные экзамены они не сдадут и, вполне возможно, лишатся служебного кресла.

Минобороны иных «классных» рангов в армии не вводило, а именно в Вооруженных силах остаются четыре квалификационные ступени - от специалиста 3-го класса до мастера.