Гособоронзаказ получит более 100 военно-транспортных самолетов Ил-476

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2 октября 2012, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на форуме "Россия зовет", сообщил, что российская армия в рамках Гособоронзаказа получит более 100 военно-транспортных самолетов Ил-476.

Рогозин напомнил, что самолет Ил-476, который подняли в воздух - на 70% новый самолет. Вице-премьер, отвечающий в правительстве за ОПК, отметил, что у Ил-476 - новое композитное крыло, новая кабина.

Ил-476 является глубокой модернизацией известного военно-транспортного самолета Ил-76, который ранее производился на Ташкентском авиазаводе. В 2006 году было принято решение о переводе производства в Ульяновск. Серийный выпуск самолета начнется в 2014 году.

По данным Минпромторга, на Ил-476 установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. Все индикаторы выведены на жидкокристаллические дисплеи, самолет имеет современную цифровую стеклянную кабину, внесены изменения в конструкцию крыла, а также в стойки шасси.

"АН" сообщали, что ранее Рогозин поручил профильным ведомствам ускорить работу над подготовкой контракта на транспортный самолет Ил-476 - модификацией Ил-76, успевшего зарекомендовать себя в "горячих" точках.