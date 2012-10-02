Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Гособоронзаказ получит более 100 военно-транспортных самолетов Ил-476

2 октября 2012, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на форуме "Россия зовет", сообщил, что российская армия в рамках Гособоронзаказа получит более 100 военно-транспортных самолетов Ил-476.

Рогозин напомнил, что самолет Ил-476, который подняли в воздух - на 70% новый самолет. Вице-премьер, отвечающий в правительстве за ОПК, отметил, что у Ил-476 - новое композитное крыло, новая кабина.

Ил-476 является глубокой модернизацией известного военно-транспортного самолета Ил-76, который ранее производился на Ташкентском авиазаводе. В 2006 году было принято решение о переводе производства в Ульяновск. Серийный выпуск самолета начнется в 2014 году.

По данным Минпромторга, на Ил-476 установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. Все индикаторы выведены на жидкокристаллические дисплеи, самолет имеет современную цифровую стеклянную кабину, внесены изменения в конструкцию крыла, а также в стойки шасси.

"АН" сообщали, что ранее Рогозин поручил профильным ведомствам ускорить работу над подготовкой контракта на транспортный самолет Ил-476 -  модификацией Ил-76, успевшего зарекомендовать себя в "горячих" точках.

ИЧ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…