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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

В Японии теперь будут сажать в тюрьму за нарушение авторских прав в интернете

1 октября 2012, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта iport.kz
Фото с сайта iport.kz

Япония ужесточила наказание за нарушение авторских прав в интернете. Теперь, как сообщает BBC, тем, кто скачивает интернет-файлы незаконно, грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 2 млн иен, это более $25 тыс.

Нелегальное скачивание файлов в этой стране запрещено с 2010 года, однако штрафные санкции раньше прописаны не были. Поправки лоббировали представители музыкальной индустрии страны, они утверждают, что число пиратских скачиваний примерно в 10 раз превышает число легально полученных файлов.

Критики законопроекта говорят, что лучше было бы сосредоточить усилия на предотвращении появления подобных файлов в интернете.

Между тем, за выкладывание в сеть контента, нарушающего авторские права, в Японии можно получить до 10 лет тюрьмы или штраф в $125 тыс.

ЛБ

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