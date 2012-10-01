В Японии теперь будут сажать в тюрьму за нарушение авторских прав в интернете

//Армия

1 октября 2012, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта iport.kz

Япония ужесточила наказание за нарушение авторских прав в интернете. Теперь, как сообщает BBC, тем, кто скачивает интернет-файлы незаконно, грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 2 млн иен, это более $25 тыс.



Нелегальное скачивание файлов в этой стране запрещено с 2010 года, однако штрафные санкции раньше прописаны не были. Поправки лоббировали представители музыкальной индустрии страны, они утверждают, что число пиратских скачиваний примерно в 10 раз превышает число легально полученных файлов.



Критики законопроекта говорят, что лучше было бы сосредоточить усилия на предотвращении появления подобных файлов в интернете.



Между тем, за выкладывание в сеть контента, нарушающего авторские права, в Японии можно получить до 10 лет тюрьмы или штраф в $125 тыс.