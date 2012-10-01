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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Военная инспекция Минобороны проверит Черноморский флот РФ

1 октября 2012, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

sevstyle.com
sevstyle.com

На Черноморском флоте РФ началась контрольная проверка сил. Проверку проводит группа, возглавляемая начальником военной инспекции Министерства обороны Российской Федерации – главным военным инспектором генерал-лейтенантом Геннадием Борисовым.

В ходе проверки будет оценено состояние оперативной и боевой подготовки, вооружения и военной техники, тыла и медицинского обеспечения, правопорядка и воинской дисциплины, а также организацию и обеспечение выполнения на ЧФ требований нормативных правовых актов Минобороны в части, касающейся Военно-морского флота.

Об этом собкору «Аргументов недели - Крым» в Севастополе сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Первыми проверке подвергнутся структуры Новороссийской военно-морской базы, затем - части Черноморского флота, дислоцированные в Крыму.

В ходе работы инспекции предусмотрено проведение контрольных занятий и учений с целью проверки уровня боевой готовности сил флота.

Итоги проверки будут подведены в конце октября.

ИЧ

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