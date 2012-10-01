В России сегодня стартовал осенний призыв в армию

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1 октября 2012, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

В России сегодня начался осенний призыв. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О призыве в октябре-декабре 2012 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву".

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2012 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 140140 человек", — говорится в указе главы государства.

По данным Министерства обороны РФ, повестки получат 140140 призывников. Это на 15,4 тысяч меньше молодых людей, чем в предыдущий. В весенний призыв в войска было отправлено 155 тысяч 570 новобранцев. На альтернативную гражданскую службу будет направлено около 300 юношей.

Заместитель начальника Генштаба Василий Смирнов сообщил, что повестки будущим призывникам разошлют по почте, либо вручат по месту жительства. Замначальника Генштаба напомнил, что молодые люди обеспечиваются всем необходимым на сборных пунктах, в том числе обмундированием и сухим пайком.

Еще одна особенность осеннего призыва в этом году — изменение порядка финансового обеспечения военнослужащих-срочников. По словам Смирнова, в этом году предусмотрено начисление унифицированного денежного довольствия в размере двух тысяч рублей на банковские карточки, выдаваемые призывникам на сборном пункте.