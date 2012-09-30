Рогозин поручил ускорить работу над контрактом на транспортник Ил-476

//Армия

30 сентября 2012, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта topwar.ru

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поручил профильным ведомствам ускорить работу над подготовкой контракта на транспортный самолет Ил-476 - модификацией Ила-76, успевшего зарекомендовать себя в «горячих» точках.

«Я дал поручение Минобороны и Минпромторгу ускорить подготовку проекта контракта на производство Ил-476. Хороший самолет», - отметил Рогозин, передает в воскресенье, 30 сентября, ИТАР-ТАСС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на днях отчитался президенту России Владимиру Путину о работе над созданием нового российского самолета. По его словам, работа находится на завершающем этапе: идет подготовка к испытаниям самолета, создается пакет заказов.

Ил-476 будет модификацией самолета Ил-76По словам Мантурова, дальность полетов новой модели увеличена на 25%, а грузоподъемность - на 15-17%. Самолет будет иметь современную стеклянную кабину, обновленный пилотажный комплекс, изменена будет система управления.

Ил-476 - транспортный самолет. Глубокая модификация успевшего зарекомендовать себя в «горячих» точках транспортного самолета Ил-76 - Ил-76-МД-90А - разработана КБ авиационного завода "Авиастар" (г.Ульяновск). Разработка самолета в целом завершена к весне 2009 г. В течение 2009 г. планировалось заключить контракт на производство серии в 6 самолетов Ил-476 для Индии.

В 2013-2014 г.г. планируется завершить испытания самолета.

Серийное производство Ил-476 предполагается вести на авиазаводе "Авиастар" в Ульяновске (Ил-76 производился ташкентским авиазаводом). В 2012 г. начинается производство установочной партии в три самолета. Министерство обороны России планирует в рамках государственной программы вооружений на период до 2020 года приобрести несколько десятков самолетов Ил-476 в вариантах топливозаправщика и военно-транспортного самолета.

Серийный выпуск самолета начнется в 2014 году. Главный заказчик – Министерство обороны России. До 2020 года планируется собрать 200 моделей.

Кроме того, на базе Ил-476 планируется постройка нового самолета ДРЛОиУ А-100 "Премьер". В 2009 г. потребности ВВС России оценивались в 38 самолетов до 2020 г.