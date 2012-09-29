Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

На «Кавказ-2012» испытана единая система управления войсками

29 сентября 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

На прошедших стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2012» была испытана единая система управления войсками «Заря». Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин.

 «Испытывалась новая система управления «Заря», которая позволяет интегрировать в нее единую систему управления тактического звена, чтобы добиться принципа сетецентризма в управлении войсками и оружием», - сказал Чиркин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».  


Система позволяет передавать разведывательную информацию, сведения о цели командиру, командующему в реальном времени. После этого могут быть задействованы средства поражения, открыт огонь, применены авиация, артиллерия, ракетные войска.


«Автоматизированные рабочие места должностных лиц, как в теплых кабинетах, так и на подвижных пунктах управления, интегрированы в единое информационное пространство системы управления войсками и оружием», - сказал главком.


«Единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) рассчитана на уровень бригады и ниже, до солдата включительно. На учениях «Кавказ-2012» была возможность проверить, как сопрягается тактический уровень с оперативным и стратегическим. Все это было заведено в единую систему управления войсками», - пояснил Чиркин.
Новую систему еще придется дорабатывать и совершенствовать, есть еще кое-какие проблемы.


Главком уверен, что «в ближайшие годы наша промышленность сделает так, чтобы эта система работала безотказно».

НС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…