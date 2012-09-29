На «Кавказ-2012» испытана единая система управления войсками

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29 сентября 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

На прошедших стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2012» была испытана единая система управления войсками «Заря». Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин.

«Испытывалась новая система управления «Заря», которая позволяет интегрировать в нее единую систему управления тактического звена, чтобы добиться принципа сетецентризма в управлении войсками и оружием», - сказал Чиркин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».



Система позволяет передавать разведывательную информацию, сведения о цели командиру, командующему в реальном времени. После этого могут быть задействованы средства поражения, открыт огонь, применены авиация, артиллерия, ракетные войска.



«Автоматизированные рабочие места должностных лиц, как в теплых кабинетах, так и на подвижных пунктах управления, интегрированы в единое информационное пространство системы управления войсками и оружием», - сказал главком.



«Единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) рассчитана на уровень бригады и ниже, до солдата включительно. На учениях «Кавказ-2012» была возможность проверить, как сопрягается тактический уровень с оперативным и стратегическим. Все это было заведено в единую систему управления войсками», - пояснил Чиркин.

Новую систему еще придется дорабатывать и совершенствовать, есть еще кое-какие проблемы.



Главком уверен, что «в ближайшие годы наша промышленность сделает так, чтобы эта система работала безотказно».



