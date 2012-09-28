Число призывников сократят на 10%

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28 сентября 2012, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Осенью этого года Министерство обороны уменьшит количество призывников на 10%. Об этом сообщил в пятницу заместитель начальника Генштаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Смирнов.



"Осенью 2012 года в период с 1 октября по 31 декабря мы планируем призвать 140 тысяч 100 человек", - отметил Смирнов. В ходе весеннего призыва Минобороны поставило в строй 155 тысяч 570 новобранцев, передает РИА Новости. По словам замначальника Генштаба, уменьшение количества призывников связано с желанием Минобороны увеличить качество призывного контингента.