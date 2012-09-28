Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Число призывников сократят на 10%

28 сентября 2012, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Осенью этого года Министерство обороны уменьшит количество призывников на 10%. Об этом сообщил в пятницу заместитель начальника Генштаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Смирнов.

"Осенью 2012 года в период с 1 октября по 31 декабря мы планируем призвать 140 тысяч 100 человек", - отметил Смирнов. В ходе весеннего призыва Минобороны поставило в строй 155 тысяч 570 новобранцев, передает РИА Новости. По словам замначальника Генштаба, уменьшение количества призывников связано с желанием Минобороны увеличить качество призывного контингента.

ЕЛ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан