Путин пообещал закупать отечественную военную технику

//Армия

27 сентября 2012, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство обороны России будет в первую очередь закупать отечественную, а не зарубежную технику. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с жителями Рязанской области.



В ходе встречи инженер-конструктор Государственного рязанского приборного завода Игорь Дрожжин посетовал, что Минобороны по гособоронзаказу все больше закупает техники за рубежом. В свою очередь Путин заявил, что "тоже заинтересован в том, чтобы наша оборонка развивалась, обеспечивая интересы государства", передает РИА Новости. До 2020 года, напомнил президент, на нужды обороны предусмотрено 20 триллионов рублей. "Гособоронзаказ должен, прежде всего, базироваться на собственных предприятиях", - подчеркнул Владимир Путин.