Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Армия

Минобороны признало, что стратегическое оружие безнадежно устарело

26 сентября 2012, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны признало, что стратегическое оружие безнадежно устарело
фото с сайта arms-expo.ru

Официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по РВСН полковник Вадим Коваль заявил, что значительная часть ракетных комплексов (РК), состоящих на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), устарела.

По его словам, три четверти РК эксплуатируются после окончания гарантийных сроков эксплуатации и лишь 25% арсенала - современное вооружение.

В то же время отмечается, что в настоящее время в войсках выполняется программа перевооружения - устаревшее оружие успешно заменяется новым. А сроки эксплуатации старой техники будут максимально продлены.  

Однако, экспертов беспокоит, что Россия в последние годы лишилась двух из трех самых грозных компонентов стратегического арсенала - боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) и тяжелых ракет морского базирования РСМ-52. Также истекает срок службы самых мощных в мире ракет РС-20 (по западной классификации "Сатана"). А легкие "Тополь-М" и "Булава" вряд ли смогут стать достойной заменой списанным ракетам.

Эксперты отмечают, что наличие практически неуязвимых для любой ПРО ракетных систем в арсенале РФ всегда вызывало наибольшую тревогу у США, поэтому они делали все возможное, чтобы их не было в российских средствах ядерного сдерживания. Уточним, что утилизация ракет проводилась при финансовой поддержке властей США.

В Минобороны ранее сообщали, что к 2018-2020 годам военное ведомство планирует получить на вооружение РК с боевым оснащением, позволяющим преодолевать любую ПРО. Ведутся работы по созданию ракетного комплекса с ракетой среднего класса с новым типом боевого оснащения. А на рубеже 2015 года военные собираются приступить к перевооружению на этот комплекс одной из ракетных дивизий. Кроме того, начаты работы по созданию еще одного комплекса - предназначенного для запуска 100-тонной жидкостной межконтинентальной ракеты шахтного базирования.

СБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан

//новости ан