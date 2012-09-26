Минобороны признало, что стратегическое оружие безнадежно устарело

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26 сентября 2012, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта arms-expo.ru

Официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по РВСН полковник Вадим Коваль заявил, что значительная часть ракетных комплексов (РК), состоящих на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), устарела.

По его словам, три четверти РК эксплуатируются после окончания гарантийных сроков эксплуатации и лишь 25% арсенала - современное вооружение.

В то же время отмечается, что в настоящее время в войсках выполняется программа перевооружения - устаревшее оружие успешно заменяется новым. А сроки эксплуатации старой техники будут максимально продлены.

Однако, экспертов беспокоит, что Россия в последние годы лишилась двух из трех самых грозных компонентов стратегического арсенала - боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) и тяжелых ракет морского базирования РСМ-52. Также истекает срок службы самых мощных в мире ракет РС-20 (по западной классификации "Сатана"). А легкие "Тополь-М" и "Булава" вряд ли смогут стать достойной заменой списанным ракетам.

Эксперты отмечают, что наличие практически неуязвимых для любой ПРО ракетных систем в арсенале РФ всегда вызывало наибольшую тревогу у США, поэтому они делали все возможное, чтобы их не было в российских средствах ядерного сдерживания. Уточним, что утилизация ракет проводилась при финансовой поддержке властей США.

В Минобороны ранее сообщали, что к 2018-2020 годам военное ведомство планирует получить на вооружение РК с боевым оснащением, позволяющим преодолевать любую ПРО. Ведутся работы по созданию ракетного комплекса с ракетой среднего класса с новым типом боевого оснащения. А на рубеже 2015 года военные собираются приступить к перевооружению на этот комплекс одной из ракетных дивизий. Кроме того, начаты работы по созданию еще одного комплекса - предназначенного для запуска 100-тонной жидкостной межконтинентальной ракеты шахтного базирования.