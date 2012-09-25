Минобороны РФ разместит на Новой Земле группу сверхзвуковых перехватчиков

До конца 2013 года Минобороны РФ планирует разместить группу сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 на аэродроме Рогачево на Новой Земле. Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

По информации издания, группа сверхзвуковых перехватчиков должна будет обеспечивать защиту границ России от воздушного нападения с севера. Авиагруппа войдет в состав создаваемой в России системы противоракетной обороны (ПРО).

Как сообщил изданию источник из военного ведомства, МиГ-31 в случае необходимости должны будут перехватывать самолеты противника и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Обозначена и зона перехвата, которая пролегает от Баренцева моря до моря Лаптевых.

По словам источника, данное решение принято в связи с тем, что именно на этом направлении у России нет плотного радиолокационного покрытия. Сложностей с размещением самолетов не предвидится.

Между тем, в Главкомате ВВС России изданию сообщили, что окончательного решения о базировании МиГ-31 на Новой Земле пока не принято. В настоящее время рассматривается несколько вариантов размещения самолетов, в частности, на аэродромах Мончегорска или Канска.