Лукашенко лишил поста замкомандующего ВВС и ПВО ВС Беларуси. ВИДЕО

Президент Белоруссии освободил от должности заместителя командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил РБ Владимир Баштаненко. Как уточнили в пресс-службе президента, генерал-майору оставили право носить военную форму и знаки отличия.

Официальная причина увольнения не названа. Об этом рассказали "Вести".

"АН" писали, что в июле Александр Лукашенко также уволил председателя государственного пограничного комитета Игоря Рачковского и командующего ВВС и войсками ПВО Дмитрия Пахмелкина. Тогда официальной причиной такого кадрового решения стало "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности Белоруссии".

Незадолго до этого шведский самолет незаконно вторгся в воздушное пространство Белоруссии и с него на Минск и Минскую область были сброшены плюшевые мишки с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку защиты свободы слова в Белоруссии.