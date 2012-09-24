Рогозин - Путину: частные деньги оживили стрелковый бизнес. ВИДЕО

Предстоящая модернизация ОПК не должны повлиять на социальные обязательства перед людьми. Об этом заявил президент РФ Путин при встрече с с вице-премьером Дмитрием Рогозиным в Сочи. И пообещал всестороннюю поддержку.

"У меня пока нет радужного настроения, скажу честно. Мы с вами знаем проблемы и оружейной отрасли, и боеприпасной. Действительно, нужно предпринять энергичные шаги к технической модернизации, привлекать и частные деньги, абсолютно согласен с вами. Но нужна программа. Причем программа должна быть выстроена таким образом, чтобы параллельно с модернизацией производств решались и социальные вопросы, чтобы про людей не забывали", подчеркнул на рабочей встрече с вице-премьером правительства Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, в рамках гособоронзаказа должны быть проведены соответствующие мероприятия.

"Должна быть оказана поддержка этим предприятиям через государственные инструменты, госгарантии. Могут быть и другие способы поддержки, но без прямой поддержки со стороны правительства вряд ли этим предприятиям удастся пройти этот период реструктуризации без серьезных потерь. А потери нам здесь не нужны, потому что после того, как все эти мероприятия закончатся, мы с вами понимаем - это отрасль, которая играла, играет и будет играть очень важную роль в обеспечении обороноспособности страны", - отметил президент.

По мнению Дмитрия Рогозина, именно привлечение частного капитала в оборонную отрасль позволило совершить прорыв в области стрелкового вооружения.

"Решение, которое еще в Нижнем Тагиле в мае вами как президентом было озвучено — о привлечении частного капитала в оборонно-промышленный комплекс, общем, уже дает о себе знать, и есть первые результаты. Единственные действительно прорывные вещи, инициативные вещи, которые у нас появились в стрелковом бизнесе, - это создание нового пистолета, создание образцов двух новых снайперских винтовок. Это уже работа частных предпринимателей", -отметил Рогозин.

В настоящее время образцы нового оружия проходят госиспытания. Рогозин выразил надежду, что они будут приняты на вооружение.

Вице-премьер также сообщил, что на заседании военно-промышленной комиссии, которое состоялось на прошлой неделе в Туле, было принято решение о начале модернизации стрелковой отрасли в формате государственно-частного партнерства. Еще одно решение комиссии касалось создания промышленной кооперации по развитию гиперзвуковых технологий.

"В целом, несмотря на те проблемы, о которых мы знаем, на которые вы неоднократно указывали — технологическая отсталость нашего производства, - у оружейников настроение нормальное. Люди готовы к тому, чтобы положить все свои силы, таланты на то, чтобы возродить промышленность и реализовать государственную программу вооружений", - сказал Дмитрий Рогозин.