Все офицеры запаса российских ВС будут обеспечены жильем до конца 2013 года

Все уволившиеся со службы офицеры российской армии будут обеспечены жильем до конца 2013 года, заверил в субботу министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Он отметил, что выполнить поручение президента РФ по этому вопросу у Минобороны "получается".

"По крайней мере, еще есть время, - сказал глава ведомства в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым". - Могу сказать, что на начало года было 54 тысячи военнослужащих, которых мы должны были обеспечить, на сегодняшний день их уже 33 тысячи, до конца года - осталась 21 тысячи".



Накануне Сердюков сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, что "в любом случае мы должны до первого полугодия 2013 года практически закрыть всю очередь, которая была и которая появится в течение этого года. И выйдем на плановое обеспечение военнослужащих жильем, как Вы и ставили для нас задачу. На рубеже 2012 - 2013 годов мы должны завершить эту работу полностью уже в текущем режиме".



Глава государства, комментируя доклад министра, обратил внимание на необходимость обеспечить в бюджете достаточное количество средств на решение этого вопроса, как в текущем, так и в 2013 году. Верховный главнокомандующий также подчеркнул, что необходимо устранить излишнюю бюрократию.