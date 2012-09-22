Минобороны: российские конструкторы работают над новым танком Т-90

Закупать боевые машины в Германии Минобороны не намерено поскольку российские конструкторы работают над новым танком Т-90. Об этом глава ведомства Анатолий Сердюков заявил накануне публично.



По его словам, опытный образец танка поступит в войска по окончании 2012 года. Сердюков высказался и по поводу новой армейской бронемашины "Рысь", которая участвовала в параде на Красной площади, об этом рассказал глава Минобороны в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым". По его словам, это машина и для разведки, и для связи. До конца 2013 года в российской армии будет 150 таких машин.