Одного года службы достаточно для того, чтобы призывник овладел военной специальностью. Такое мнение накануне высказал министр обороны России Анатолий Сердюков.

По его словам, с призывников сняли несвойственные функции - уборка территории, наведение порядка в автомобильных парках, дежурство в столовой, поэтому у них появилось больше времени. Об этом Сердюков рассказал в субботу в интервью телеканалу Вести.



Прослужив более трех месяцев, у солдата до пяти часов в день уходит на физическую подготовку, а все остальное время - на боевую. Заниматься дедовщиной в таких условиях просто некогда, считает глава Минобороны.