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Уволившиеся со службы офицеры будут обеспечены жильем до конца 2013 года

22 сентября 2012, 16:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Уволившиеся со службы офицеры будут обеспечены жильем до конца 2013 года
Фото с сайта fwnews.ru

Глава Минобороны Анатолий Сердюков заверил, что все уволившиеся со службы офицеры будут обеспечены жильем до конца 2013 года. Он отметил, что выполнить поручение президента по этому вопросу у Минобороны "получается".

"По крайней мере, еще есть время. Могу сказать, что на начало года было 54 тысячи военнослужащих, которых мы должны были обеспечить, на сегодняшний день их уже 33 тысячи, до конца года - осталась 21 тысячи", - сказал Сердюков, передал "Маяк".

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