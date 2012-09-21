В пятницу глава минобороны России Анатолий Сердюков заявил, что испытаниям межконтинентальных баллистических ракет "Булава" мешают проблемы в программном обеспечении автоматизированной системы управления.

Военный министр пояснил, что в связи с "техническими проблемами, связанными с программным обеспечением", точную дату следующего пуска "Булавы" с борта атомной подлодки "Александр Невский" пока назвать невозможно. По его словам, сейчас "идет отладка автоматической системы управления. Надеемся, что до конца года пуск у нас получится", передают интернет-СМИ.