Ракетный эсминец ВМС США Vandegrif зашел в порт Владивостока

Во Владивостоке в четверг ракетный эсминец Vandegrif Военно-морских сил Соединённых Штатов, которой прибыл на главную базу Тихоокеанского флота с официальным визитом встретили хлебом-солью и цветами.

Корабль пришвартовался рядом с гвардейским ракетным крейсером "Варяг", который выступает кораблем-хозяином по отношению к заморскому гостю.

Официальная военная делегация США в первую очередь нанесла визит в мэрию Владивостока, передали Вести. Сегодня также американские моряки возложат венок к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота", на котором установлена советская подводная лодка, принимавшая участие в сражениях Второй мировой войны.

В программе визита Vandegrif также экскурсии экипажа по Владивостоку, знакомство с достопримечательностями, посещение детского онкогематологического центра, встреча с воспитанниками социального реабилитационного центра "Парус надежды".

Визит ракетного эсминца США во Владивосток завершится 22 сентября.