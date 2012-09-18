Военкоматы Москвы проводят инструктаж сотрудников

В этом году общее количество призывных пунктов Москвы выросло до 146 - за счет появления двух десятков комиссий на территориях Троицкого и Новомосковского округов. А у новобранцев теперь есть возможность пойти служить по специальной программе.

"В школе вы учились вместе, в колледже вместе 3,5 года обучаетесь. И в одну воинскую часть вместе попадаете. Например, попадут 15, 20 или 30 человек. Это не в одно подразделение, не в одной роте или взводе, а это в одной воинской части. То есть родители могут приехать, навестить своего сына, так они еще пообщаются и с его друзьями", -рассказал во вторник военный комиссар Москвы Владимир Регнацкий, передает ТВЦ.

Сейчас сотрудники столичных военкоматов проходят последний инструктаж перед началом осеннего призыва.