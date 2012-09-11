Кандидат в президенты США подтвердил разумность российской позиции по ПРО

Правильность подходов Москвы по ПРО вольно или невольно подтвердил основной соперник Барака Обамы на выборах президента Соединённых Штатов республиканец Митт Ромни своими высказываниями о России как о главном противнике США.

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Он (Ромни) лишний раз подтвердил правильность нашего подхода к проблемам ПРО... Он усилил наши переговорные позиции по этому чувствительному и очень важному вопросу", - сказал Путин, передаёт "Эхо Москвы".