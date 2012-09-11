Кандидат в президенты США подтвердил разумность российской позиции по ПРО
11 сентября 2012, 22:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Правильность подходов Москвы по ПРО вольно или невольно подтвердил основной соперник Барака Обамы на выборах президента Соединённых Штатов республиканец Митт Ромни своими высказываниями о России как о главном противнике США.
Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Он (Ромни) лишний раз подтвердил правильность нашего подхода к проблемам ПРО... Он усилил наши переговорные позиции по этому чувствительному и очень важному вопросу", - сказал Путин, передаёт "Эхо Москвы".