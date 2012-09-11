Самый большой десантный корабль ВМФ будет продан на металлолом

Самый большой десантный корабль ВМФ РФ "Митрофан Москаленко" проекта 1174 будет списан и продан на аукционе на металлолом. Такое решение было принято в Министерстве обороны России, пишет газета "Известия".

"Митрофан Москаленко" - самый вместительный десантник в российском флоте, он находится в резерве с 2002 года. А вошел в состав флота в 1990 году. Корабль может принимать на борт до 50 танков, 80 бронетранспортеров и боевых машин пехоты или 120 грузовых автомобилей. В доковой камере "Москаленко" могут расположиться шесть десантных катеров, а на летной палубе - четыре вертолета Ка-29.

По данным издания, на сегодняшний день стоимость корабля составляет не более 2,5 млн долларов. Именно столько в настоящее время стоят 11,5 тысячи тонн стали, из которой построен корабль.

Как пояснили изданию в военном ведомстве, решение о списании и продаже корабля принято из экономических соображений - стоимость ремонта и модернизации десантника сопоставима со стоимостью постройки двух малых артиллерийских кораблей.