В четверг в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил на пресс-конференции, что Грузия "станет членом НАТО" и ни одна страна не имеет права вмешиваться в решения альянса.

На совместной с президентом Грузии пресс-конференции генсек НАТО подчеркнул: "Если целью конфликта 2008 года было вмешательство в решение НАТО о политике "открытых дверей", вмешательство в политику расширения, то хочу заверить, что эта цель не достигнута. Ни одна третья страна не имеет право вмешиваться в решения альянса". Он напомнил, что "решение о проведении политики "открытых дверей" принимает НАТО, двери НАТО открыты для стран, которые показывают настоящий прогресс в осуществляемых реформах и интеграции.

Обратившись, к президенту Грузии, он сказал: "Вы начали широкомасштабные реформы и достигли прогресса. Эта тяжелая работа приблизила вас к членству в НАТО. Мы верны своим принципам и это значит, что независимые государства имеют право сами решать вопрос о союзничестве с НАТО. Надеемся, что Россия будет уважать это решение".

А проведение октябрьских парламентских и президентских выборов в следующем году будет экзаменом для грузинской демократии, отметил генсек НАТО.