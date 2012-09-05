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Индия и Россия договорились о создании СП по производству снарядов
5 сентября 2012, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Москва и Нью-Дели договорились создать в Индии совместное предприятие по производству и послепродажному обслуживанию реактивных снарядов к российской реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Смерч".
"Рособоронэкспорт" и Минобороны Индии 27 августа 2012 года подписали в Нью-Дели меморандум о сотрудничестве в области организации на территории Индии производства и послепродажного обслуживания реактивных снарядов к РСЗО "Смерч". Технологии производства реактивных снарядов будут полностью переданы создаваемому совместному российско-индийскому предприятию, сообщает РИА Новости.
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