Индия и Россия договорились о создании СП по производству снарядов

Москва и Нью-Дели договорились создать в Индии совместное предприятие по производству и послепродажному обслуживанию реактивных снарядов к российской реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Смерч".



"Рособоронэкспорт" и Минобороны Индии 27 августа 2012 года подписали в Нью-Дели меморандум о сотрудничестве в области организации на территории Индии производства и послепродажного обслуживания реактивных снарядов к РСЗО "Смерч". Технологии производства реактивных снарядов будут полностью переданы создаваемому совместному российско-индийскому предприятию, сообщает РИА Новости.





