К 2018 году Россия создаст новую межконтинентальную ракету

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что к 2018 году в России будет создана новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета.

Сергей Каракаев сказал журналистам: "Строительство ракеты продолжается. Завершение - 2018 год".

Ранее руководство Минобороны РФ заявляло, что если США не откажутся от своих планов по созданию системы ПРО в Европе, Россия примет меры противодействия, в частности, создаст новую тяжелую жидкотопливную ракету, передают РИА Новости.

Известно, что первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 была запущена с Байконура в 1957 году. Она была разработана коллективом Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством главного конструктора Сергея Королева.

А новая ракета сможет заменить известную по всему миру тяжелую баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода", известную на Западе под именем "Сатана". Все последние российские разработки межконтинентальных баллистических ракет, как морского базирования ("Булава"), так и сухопутного ("Тополь-М", "Ярс"), являлись твердотопливными.