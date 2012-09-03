В Минобороны РФ опровергли информацию ряда СМИ о возможном увольнении с военной службы командира пилотажной группы "Стрижи" подполковника Валерия Морозова, подозревающегося в превышении служебных полномочий.

В военном ведомстве сообщили в понедельник, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщили, что в Центр показа авиационной техники (Московская область, Кубинка) поступила телеграмма из российского военного ведомства, в которой якобы говорится о предстоящем увольнении с военной службы Морозова из-за несоблюдения условий контракта.

Высокопоставленный источник в военном ведомстве рассказал: "Действительно, в Центр показа авиационной техники направлена телеграмма из Минобороны с указанием провести служебное разбирательство по факту происшествия 27 августа и представить документы для дальнейшего рассмотрения на аттестационной комиссии для принятия установленным порядком соответствующего решения".

Он подчеркнул, что в настоящее время речь об увольнении командира пилотажной группы "Стрижи" не идет.