Экипировку военнослужащих из серии «Ратник» испытают осенью

Военнослужащие Сухопутных войск ВС России осенью текущего года испытают перспективные элементы боевой экипировки из серии «Ратник». В Минобороны уточнили, что испытания боевой экипировки будут проводиться с сентября по ноябрь военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады на подмосковном полигоне Алабино.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин, сказал, что «перспективные элементы боевой экипировки созданы в рамках опытно-конструкторской работы «Ратник», а также в ходе инициативных разработок ряда предприятий».

Весной производитель экипировки сообщил, что в «Ратник» входит около 20 элементов, которые можно комбинировать между собой в зависимости от выполняемой бойцом задачи. Основу экипировки составляет арамидный комбинезон, выполненный из волокна «Алютекс» компании «Каменскволокно». Этот комбинезон способен выдержать прямое попадание осколков мин, гранат, снарядов и открытое пламя.

Кроме того, в состав «Ратника» входят специальный шлем и бронежилет с керамическими бронепластинами. Стандартный вариант комплектации, включающий в себя комбинезон и бронежилет пятого класса защиты, весит около десяти килограммов, а масса максимального, включающего в себя еще и шлем, штурмовой бронежилет шестого класса защиты, бронещитки для плеч и бедер, составляет около 20 килограммов. В целом новая экипировка способна прикрыть до 90 процентов поверхности тела бойца.

«Дышащая» конструкция «Ратника» предусматривает непрерывное ношение экипировки на протяжении 48 часов.

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России Юрий Борисов сообщил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новой экипировки выполняли десятки российских оборонных предприятий.