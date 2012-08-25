В английском Портсмуте моряки РФ почтут память участников Северных конвоев

В Британии на портсмутской военно-морской базе Ее Величества накануне ошвартовался противолодочный корабль Северного флота РФ "Вице-адмирал Кулаков". Сегодня его экипаж почтит память участников легендарных Северных конвоев Второй мировой войны.

Российский корабль, выполнявший задачи обеспечения гражданского судоходства в районе Африканского рога, прибыл в Портсмут по приглашению британского правительства, осуществляющего программу по усилению связей между российскими и британскими военными моряками. В конце июня британский эсминец "Йорк", в свою очередь, зашел в порт Балтийска.

Российские моряки, начинающие четырехдневный неофициальный визит в английский Портсмут, возложат венки к мемориалу, посвященному памяти членов экипажей судов Королевских ВМС, погибших в море и на суше, в том числе и тех, кто в составе 78 Северных конвоев доставлял грузы в Архангельск и Мурманск по программе ленд-лиза.

Под ударами германских ВМС и авиации было потеряно 85 торговых судов и 16 боевых кораблей Королевских ВМС, погибли около трех тысяч британских моряков. Среди более чем 66 тысяч британских участников Северных конвоев к настоящему времени остались в живых лишь около 200 человек.

На мемориальной церемонии будет присутствовать посол России в Великобритании Александр Яковенко.

В воскресенье подняться на борт "Вице-адмирала Кулакова" и пообщаться с российскими моряками смогут жители и гости Портсмута, передает ИТАР-ТАСС. А в понедельник российские матросы и офицеры проведут товарищеский футбольный матч с экипажем британского легкого авианосца HMS Illustrious.

Как отметил лейтенант-коммандер Королевских ВМС Джон Уэбб, отвечающий за организацию визита корабля российского ВМФ в Великобританию, российские моряки в ближайшие дни получат прекрасную возможность познакомиться с древним портовым городом, в котором родился Чарльз Диккенс и на протяжении многих лет жили и творили Артур Конан Дойл и Редьярд Киплинг. Кроме того, предусмотрен обмен опытом между военнослужащими флотов двух стран.